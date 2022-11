Polícia prende atirador que invadiu escolas e deixou três mortos e onze feridos no Espírito Santo

Prisão do suspeito foi confirmada pelo governador Renato Casagrande por meio de postagem no Twitter edit

247 - A polícia prendeu um jovem suspeito de ser o atirador que invadiu duas escolas e deixou três pessoas mortas e outras 11 feridas em Aracruz, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (25). A prisão do suspeito foi confirmada pelo governador, Renato Casagrande (PSB), por meio de uma postagem no Twitter.

“Nossas equipes de segurança alcançaram o autor do atentado que, covardemente, atacou duas escolas em Aracruz pela manhã. Decretei luto oficial de três dias em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Continuaremos apurando as motivações e, em breve, teremos novos esclarecimentos”, postou Casagrande nas redes sociais.

Segundo o G1, a polícia já havia informado que o atirador utilizou um carro com a placa parcialmente encoberta para cometer o atentado, “mas pelos números restantes conseguiram identificar o endereço do atirador. Ele foi preso cerca de quatro horas após o ataque em sua casa, em Aracruz. Detalhes da identidade do assassino não foram divulgados pela polícia”.

O ataque aconteceu na manhã desta sexta-feira (25) na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral, da rede privada. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são duas professoras da rede municipal e um aluno do 6º ano fundamental da unidade particular.

