Jovem armado invade escolas e deixa feridos no Espírito Santo

247 - Ao menos três pessoas foram baleadas, na manhã desta sexta-feira (25), após ataques em duas escolas da região de Aracruz, no Espírito Santo. As informações são do portal Metrópoles.

As instituições ficam em Coqueiral de Aracruz. Uma delas é a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti. A outra é a Darwin, da rede privada. Há informações de que funcionários ouviram tiros na rua pediram para os alunos a entrarem nas salas.

Informação preliminar também indica que o crime tenha sido cometido de forma orquestrada por um jovem armado. Ele usava roupas camufladas e conseguiu fugir. A região teve a segurança reforçada.

