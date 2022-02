Polícia prende jovem do Jacarezinho; familiares dizem que a prisão foi forjada

Apoie o 247

ICL

Voz das Comunidades - Na noite de domingo (6), policiais militares prenderam um jovem negro que mora na favela do Jacarezinho. Segundo a PM, o rapaz, que se chama Yago corrêa, estava portando drogas ilícitas, junto a outro morador local, na Rua Amaro Rangel. Os familiares alegam que a prisão foi forjada e que ele não era envolvido com o tráfico.

“Ele estava em um churrasco e saiu para comprar pão. Nessa hora, começou uma correria e os policiais prenderam em flagrante um menino que estava com drogas e o Yago correu. Os policiais desconfiaram e prenderam ele também”, conta a irmã, em companhia de outros familiares, que afirmou que o jovem é inocente.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A irmã do rapaz disse também que ele não trabalhava e não estudava. Mas que, de vez em quando, entregava os doces que ela faz. Os familiares explicaram que Yago sofre de uma doença psicológica (não especificada) e que age como criança, às vezes. Além de estar tratando uma tuberculose, no momento.

Sobre a suposta amizade Yago e o rapaz que estaria com as drogas, ela conta que não sabe se eles se conheciam. No entanto, talvez conheça por morarem na mesma comunidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar não informou se os policiais estavam usando câmeras em suas fardas, como prevê o plano do programa Cidade Integrada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE