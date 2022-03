Policiais de Minas fecham ruas de BH, lançam bombas e agridem jornalistas (vídeos)

Apoie o 247

247 - Policiais de Minas Gerais lançaram bombas e fecharam o trânsito no centro de Belo Horizonte (MG) nesta quarta-feira, 9. Os servidores das forças de segurança pública de Minas reivindicam recomposição salarial de 24%.

Jornalistas agredidos

Uma repórter da TV Band Minas, Laura França, perdeu temporariamente a audição enquanto cobria o protesto. Segundo a emissora, os manifestantes lançaram bombas em direção à equipe.

“A repórter Laura França, da TV Band Minas, sofreu um trauma auditivo após uma bomba estourar do lado da profissional na Praça da Estação, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira. Já o repórter Caio Tárcia, da Band News, foi hostilizado e alvo de uma bomba lançada contra ele quando seguia acompanhando o ato em direção à Praça Sete, no centro da capital”, disse a emissora.

Band repudia violência contra profissionais do grupo durante manifestação da segurança. pic.twitter.com/gnwUMIjDeK — TV Band Minas (@TVBandMinas) March 9, 2022

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) divulgou nota dizendo que "repudia os ataques aos jornalistas e reitera que todo e qualquer ato que tenha como objetivo impedir a cobertura jornalística de fatos de interesse público é uma violação ao direito da imprensa de informar e ao do cidadão de ser informado, garantias previstas na Constituição Brasileira".

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) também divulgou nota cobrando providência do governo de Minas Gerais “para que tais fatos não se repitam e para a garantia da segurança dos profissionais da imprensa”.

Já o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais (SJMPG) e a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) também repudiaram o caso, em nota conjunta, destacando que é “inaceitável que as forças de segurança do estado ajam com violência e hostilidade para impedir o trabalho da imprensa”.

Problema jurídico

Os policiais mantiveram as manifestações nesta quarta, apesar de determinação judicial. Na terça-feira, 8, a 1ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte proibiu invasão de prédios públicos e privados, queima de objetos e porte e utilização de armas, foguetes ou bombas durante o protesto, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora.

A decisão judicial proibiu a invasão da rampa do Palácio Tiradentes e do centro de convivência da Cidade Administrativa, assim como o acampamento na porta ou na dependência de prédios públicos ou privados com impedimento de acesso de terceiros.

A Constituição de 1988 proíbe que policiais militares realizem greve e participem de qualquer tipo de sindicalização, em seu artigo 143. A partir de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) estendeu as proibições para policiais civis estaduais, federais, agentes penitenciários ou qualquer força de segurança.

O Sindpol/MG lembrou que os policiais reivindicam recomposição das perdas inflacionárias e que o governador, Romeu Zema, cumpra o acordo em que concordou em pagar pelo menos as duas parcelas faltantes e pela retirada do Regime de Recuperação Fiscal.

