Policiais militares do RJ começam na segunda-feira a usar câmeras nos uniformes

Apoie o 247

ICL

247 - Depois de um atraso de duas semanas por problemas técnicos atribuídos à empresa L8 Group, que detém a tecnologia das microcâmeras nos uniformes de agentes policiais, dez batalhões da Polícia Militar do Rio de Janeiro começarão a utilizar os equipamentos na próxima segunda-feira, 30. No entanto, agentes do Bope serão os últimos a serem contemplados.

Inicialmente, farão uso das bodycams os agentes do patrulhamento nas ruas. Segundo o coronel Luiz Henrique Marinho Pires, secretário de Estado da PMERJ, a ideia é que um novo grupo de quartéis receba as câmeras a cada semana, até que todos os 39 implementem o sistema.

De acordo com o cronograma da Polícia Militar, as unidades que receberão na primeira semana integram o 1º Comando de Policiamento de Área (CPA): 2º BPM (Botafogo), 3º BPM (Méier), 4º BPM (São Cristóvão), 5º BPM (Praça da Harmonia), 6º BPM (Tijuca), 16º BPM (Olaria), 17º BPM (Ilha do Governador), 19º BPM (Copacabana), 22º BPM (Maré) e 23º (Leblon), além da 1ª Companhia Independente do Palácio Guanabara.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, serão utilizadas 21.571 câmeras, que custarão cerca de R$ 6 milhões/mês. Os equipamentos serão alugados durante um período de 30 meses. (Com informações do jornal O Globo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE