Prefeito bolsonarista chama moradores de rua de “lixo” e os despeja em outras cidades

O prefeito bolsonarista de Monte Mor (SP), Edivaldo Brischi (PTB), forçou moradores de rua a entrar numa van para serem despejados em Boituva. Outros foram levados para Rio das Pedras, Bauru, Campinas, São Paulo e São Bernardo do Campo, segundo o próprio prefeito edit

247 - O prefeito bolsonarista de Monte Mor (SP), Edivaldo Brischi (PTB), um empresário do setor de eventos, afirmou, em live no dia 14, que moradores de rua são “lixo” e montou um projeto para despejá-los em outras cidades.

"Não posso ver minha cidade virar um lixo. A partir de hoje, moçada, eu vou começar a mostrar como se governa uma cidade. Pessoas do bem, me ajudem, me apoiem nessa ação", disse.

A cidade fica na região de Campinas e tem 56 mil habitantes. O prefeito forçou moradores de rua a entrar numa van para serem despejados em Boituva, a 86 quilômetros de distância. Outros foram levados para Rio das Pedras, Bauru, Campinas, São Paulo e São Bernardo do Campo, segundo o próprio prefeito.

