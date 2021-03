Prefeito de Mongaguá, que perdeu pai e irmão pela Covid, chora ao defender isolamento: "vidas são mais importantes que comércio"

Irmão do prefeito, de 33 anos, faleceu na madrugada deste domingo (28). O pai dos dois, de 64 anos, faleceu na última segunda-feira (22) também por complicações da Covid-19 edit

247 - O irmão do prefeito Márcio Melo Gomes (Republicanos), de Mongaguá, no litoral de São Paulo, morreu por complicações da Covid-19 na madrugada deste domingo (28). O pai dele faleceu na última segunda-feira (22), também por complicações causadas pela doença.

Após os óbitos, o prefeito gravou um vídeo emocionado defendendo as medidas de isolamento: vidas são mais importantes.

O pai do prefeito, Givaldo Alves Gomes, de 64 anos, estava internado no Hospital Regional Jorge Rossmann, em Itanhaém, com cerca de 80% dos pulmões comprometidos. Ele faleceu na noite da última segunda-feira (22).

