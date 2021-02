Prefeitura Bruno Covas remove colchões e pertences de moradores de rua (vídeo)

247 - Dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL) divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando equipes da Prefeitura de São Paulo, chefiada por Bruno Covas (PSDB), removendo colchões e barracas pertencentes a moradores de rua.

A mulher que gravou o vídeo afirmou que a remoção ocorreu nesta quinta-feira, 4, no centro da cidade.

A prefeitura paulista confirmou a remoção afirmando que o decreto Nº 59.246/20 estabelece que a população em situação de rua pode ter objetos pessoais, mas não pode deixá-los em locais públicos.

"É vedada a retirada de pertences pessoais, como documentos, bolsas, mochilas, roupas, muletas e cadeiras de rodas. Podem ser recolhidos objetos que caracterizem estabelecimento permanente em local público, principalmente quando impedirem a livre circulação de pedestres e veículos, tais como camas, sofás, colchões e barracas montadas ou outros bens duráveis que não se caracterizem como de uso pessoal".

A violência contra os sem-teto não para em São Paulo! Depois das pedras no viaduto, hoje recebi esse vídeo de agentes da Prefeitura retirando colchões e barracas das pessoas em situação de rua no centro da cidade. ABSURDO! pic.twitter.com/31GXHzzRSK — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) February 4, 2021





Ao falar de “pedras no viaduto”, Boulos se referia a uma denúncia feita pelo Padre Júlio Lancelotti, mostrando que a prefeitura colocou pedras embaixo do viaduto Dom Luciano Mendes e Almeida, no bairro do Tatuapé, para impedir a pernoite da população em situação de rua.

A denúncia do Padre Júlio Lancelotti fez com que uma equipe da prefeitura removesse as pedras do local quatro dias depois de elas terem sido colocadas.

