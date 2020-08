Prefeitura de SP desativa hospital de campanha com aumento de 74% dos casos de Covid-19

O prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou que o hospital de campanha localizado no Anhembi, na Zona Norte da cidade, seria desligado neste sábado (1º) ainda no dia 16 de julho edit

247 – A prefeitura de São Paulo vai desativar neste sábado (1º) a maior parte do hospital de campanha localizado no Anhembi, na Zona Norte da cidade. A medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Covas (PSDB) ainda no dia 16 de julho. També foi registrado crescimento de 74% dos casos de Covid-19 na capital. A informação é do portal G1.

A decisão foi tomada devido a economia estimada de R$ 19 milhões mensais. A prefeitura também relatou uma suposta estabilização de casos da Covid-19, acrescenta a reportagem.

