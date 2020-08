Prefeitura de SP irá testar alunos da rede pública para avaliar volta às aulas

A cidade começa uma testagem com 6.000 alunos e que pretende reunir, até a sua quarta e última fase, um total de 24.000 crianças e adolescentes. A partir de 20 de agosto, os testes ajudarão a administração a pensar a definição sobre as aulas edit

247 - A prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (5) que irá testar em massa estudantes para decidir se volta ou não as aulas presenciais.

"Acreditamos que com duas fases do inquérito (sorológico) já é possível dimensionar o grau de imunidade que essa faixa etária (de 4 a 14 anos) e que os alunos da rede municipal têm na cidade, então possivelmente a gente possa ter até 20 de agosto um resultado bastante amplo dessa coleta", antecipou hoje o secretário de Saúde, Edson Aparecido dos Santos, em entrevista à Globonews.

