Presidente do STJ concede prisão domiciliar a Crivella, que usará tornozeleira eletrônica

247 - O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, revogou na noite desta terça-feira (22) a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

O ministro Humberto Martins manteve a prisão preventiva de Crivella, mas destacou em seu despacho que não houve a devida fundamentação para determinar o regime fechado.

A prisão domiciliar, segundo Martins, deve ser aplicada diante da pandemia do coronavírus.

Marcelo Crivella foi preso na manhã desta terça-feira acusado de participar de um esquema de corrupção no governo municipal, segundo a Polícia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Para o MP, Crivella era o chefe de uma organização criminosa que recebeu mais de 53 milhões de reais em propina ao longo do mandato.

O conhecimento liberta. Saiba mais