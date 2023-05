Privatização do Porto de Santos está fora de cogitação, diz Márcio França

Declaração do ministro dos Portos e Aeroportos é balde de água fria em cima de Tarcísio edit

247 - O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, afirmou, nesta sexta-feira (5), que a privatização do Porto de Santos está fora de cogitação. Além disso, segundo o membro do governo Lula, outras autoridades portuárias também não serão privatizadas.

França caracterizou a tentativa do governo Jair Bolsonaro de privatizar o Porto de Santos de "devaneio". O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defende a privatização do Porto de Santos, e chegou a dizer que "lutará até o último momento" para autorizar a medida.

O ministro argumentou que portos são ativos estratégicos, que não podem ser concedidos a empresas estrangeiras, muitas delas estatais, que poderiam interferir na dinâmica de exportações do Brasil.

“Isso (privatizar o Porto de Santos) está fora de cogitação. Foi um certo devaneio”, disse França, em visita ao Porto do Rio, no fim da manhã desta sexta. (Com informações de O Estado de S. Paulo).

