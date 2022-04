Procuradoria entra com notícia-crime contra Moro por fraude em domicílio eleitoral

Apoie o 247

247 - A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo (PRE-SP) encaminhou ao Ministério Público Eleitoral paulista uma notícia-crime contra o ex-juiz parcial Sergio Moro e sua esposa, Rosângela Moro, por crime eleitoral na transferência de seus domicílios eleitorais para São Paulo.

Segundo reportagem do jornal O Globo, a PRE afirma que Moro e Rosângela fizeram a mudança de domicílio sem ter “qualquer vínculo” com São Paulo. Desde março, o ex-juiz parcial passou a morar com sua mulher em um apartamento na Zona Sul, endereço que incluiu no cadastro junto à Justiça Eleitoral e onde diz ter um contrato de locação.

Moro deixou o Podemos e seu domicílio no Paraná e se filiou ao União Brasil para tentar uma candidatura à Câmara ou ao Senado pelo estado de São Paulo. Hoje, para fazer a troca de domicílio, a legislação exige residência de três meses no novo local.

