Moro desce de carro, é vaiado e escuta gritos de "Lula presidente" (vídeo)

247 - O ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro (União Brasil) cometeu um engano e cumprimentou mulheres que o criticavam e manifestavam apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com um vídeo nas redes sociais, uma das mulheres duvidou que Moro estivesse no interior do veículo. Outra respondeu que sim e começou a gritar "Lula presidente".

Informações nas redes sociais apontaram que a gravação teria sido gravada na tarde desta terça-feira (12) em Canoas (RS), onde Moro participou de um evento da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços da cidade.

Esse Moro é um fiasco!! Sozinho desceu do carro para ser vaiado. Agora a tarde em Canoas no RS. Ninguém recebeu ele!! #foramorogolpista pic.twitter.com/rX9EIWp8BY — Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) April 12, 2022

Sergio Moro segue com o futuro indefinido. O ex-juiz estava sendo cotado para disputar a Presidência da República, mas deixou o Podemos e se filiou ao União Brasil. O novo partido dele deixou claro que a filiação tinha como objetivo disputar para uma vaga no Congresso e não ao Planalto.

Dentro do Podemos o ex-magistrado teria tentado rifar a pré-candidatura do senador Alvaro Dias (PR) e ele mesmo (Sergio Moro) tentar uma vaga no Senado caso estivesse com dificuldades de apoio para uma possível candidatura presidencial.

Nas pesquisas de intenções de voto, o ex-juiz estava com dificuldade para chegar aos 10% do eleitorado. Nos levantamentos sem o nome de Moro, o ex-presidente Lula continua em primeiro lugar. Na pesquisa telefônica do PoderData, divulgada nesta quarta-feira (13), Lula alcançou 40% dos votos, seguido por Jair Bolsonaro, do PL (35%).

