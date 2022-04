No Podemos, Moro tentou rifar candidatura de Álvaro Dias ao Senado

Apoie o 247

247 - Novo membro do partido União Brasil, o ex-juiz parcial Sérgio Moro, que desistiu da corrida presidencial para tentar uma vaga no Congresso Nacional, tentou rifar a pré-candidatura do senador Álvaro Dias (PR) à reeleição no Podemos, sigla na qual o ex-magistrado estava filiado.

Neste ano será eleito apenas um senador por estado. Segundo a coluna de Guilherme Amado, publicada nesta quinta-feira (31), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) disse que Moro conversou com Dias para ver se podia disputar uma vaga no Senado.

Senadores do Podemos discordaram da ideia de Moro e manifestaram apoio a Alvaro.

O ex-juiz também cogitou uma vaga ao Senado por São Paulo. Mas, de acordo com integrantes do Podemos, ele teria dificuldades em se eleger pelo estado se concorresse com o apresentador José Luiz Datena.

