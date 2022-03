Diretor da Quaest aponta o destino dos 7% de votos de Moro

Apoie o 247

ICL

247 - A saída de Sergio Moro do Podemos para se filiar ao União Brasil e, com isso, a desistência de disputar a Presidência da República, terá impacto impacto nas próximas pesquisas?

Em entrevista à CartaCapital, o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest – responsável pela pesquisa com a Genial -, traçou o cenário mais provável para o curto prazo.

“Na pesquisa de fevereiro nós avaliamos essa possibilidade [de Moro se retirar da disputa]. Os dados mostram que 30% dos atuais eleitores de Moro não pretendem votar em ninguém com a saída dele. Bolsonaro é o maior beneficiado com a saída de Moro – ele recebe 22% dos votos do ex-juiz. Lula recebe 15% e Ciro, 11%”, afirmou Nunes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a divulgação da rodada de março, Nunes já havia afirmado à reportagem que, “embora continue havendo demanda, a oferta de candidatos não é capaz de empolgar o eleitor que buscava uma alternativa a Lula e Bolsonaro.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo ele, as coisas caminhavam “muito mais para uma migração de votos de Ciro, Moro e Doria na direção de Lula e Bolsonaro do que o inverso.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE