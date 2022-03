Lesa-pátria e traidor do Brasil, ex-juiz Moro agora é carimbado como traidor também pelo Podemos

Apoie o 247

Por Igor Gadelha, no Metrópoles - Lideranças do Podemos reagiram à decisão de Sergio Moro de deixar o partido e se filiar ao União Brasil, nesta quinta-feira (31). Nos bastidores, dirigentes do Podemos investem no discurso de que o ex-juiz “traiu” a sigla.

Como a coluna antecipou na manhã desta quinta, Moro decidiu migrar para o União Brasil após senadores do Podemos o pressionarem a mudar seu domicílio eleitoral do Paraná para São Paulo.

“O Moro traiu o Podemos. Por que ele não aceitou ser deputado pelo nosso partido e topou pelo União? Só pode ser por dinheiro (o União tem o maior fundo eleitoral entre os partidos)”, afirmou à coluna uma liderança do Podemos.

Antes de filiar-se ao União Brasil, Moro conversou via telefone com o líder do Podemos no Senado, Alvaro Dias. “Aqui você teria a candidatura a presidente garantida”, teria dito Alvaro Dias.

