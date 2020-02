Próximo de Bolsonaro, Bretas não é convidado ao camarote de Witzel este ano

Em 2019, o juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro levou a mulher e os filhos para o espaço. Este ano, marcado pela separação de Bolsonaro e o governador como aliados políticos, e Bretas se aproximando do presidente, ele não comparecerá à Sapucaí edit

247 - O juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, não irá à Sapucaí neste Carnaval. Perguntado se iria ao camarote do governador, Wilson Witzel, como fez em 2019, respondeu ao Globo:

"Não (vou ao camarote do governador). Estarei fora (do Rio) no período. Mas também não fui convidado". Em 2019, ele levou a mulher e os filhos para o espaço, onde foi uma das celebridades.

Este ano foi marcado por adversidades políticas entre Jair Bolsonaro e Witzel, que apesar de terem se elegido aliados, hoje disparam acusações públicas. Bretas tem sido mais próximo de Bolsonaro, quem recebeu com carro presidencial no Rio nos últimos dias.