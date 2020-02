Depois de receber Sergio Moro, Marcelo Bretas aplaude Jair Bolsonaro

SRzd - Desde a chegada do presidente Jair Bolsonaro no aeroporto e durante cerimônia de inauguração das obras da alça de ligação entre a linha vermelha, via expressa do Rio, e a ponte Rio-Niteroi, chamou a atenção a desenvoltura de Marcelo Bretas, Juiz da Lava Jato no Rio e responsável pela 7ª Vara Criminal de Justiça Federal na cidade.

Assíduo nas redes sociais, o próprio magistrado registrou na sua rede social a alegria de receber o presidente no aeroporto:

O prefeito Marcelo Crivella em seu discurso descreveu a obra como “a mais importante desde a inauguração da ponte” e imaginava trazer para si ressonância na mídia, mas foi Bretas quem roubou a cena.

Comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados nos desdobramentos da Operação Lava Jato, no Estado do Rio de Janeiro deu uma projeção de superestrela ao magistrado.

Bretas ganhou notoriedade ao final de 2015, quando Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, determinou o desmembramento das investigações da Operação Lava Jato em Curitiba e enviou o caso da estatal Eletronuclear para a Justiça Federal do Rio de Janeiro, onde o caso foi sorteado para a 7ª Vara Federal.