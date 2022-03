PSDB e União Brasil confirmam Rodrigo Garcia ao governo e Datena ao senado em SP

Apoie o 247

247 - O União Brasil e o PSDB oficializaram coligação com a candidatura de Rodrigo Garcia para governador e do apresentador José Luiz Datena para o Senado.

Em nota divulgada nesta quinta-feira (24), assinada por Luciano Bivar e Antonio Rueda, presidentes do UB e Bruno Araújo, as legendas afirmam que compartilham dos “mesmos princípios, conjugam os mesmos ideais” e classificam os dois candidatos como “competentes” e com “olhar humano”.

O governador de São Paulo, João Doira é o candidato à Presidência da República pelo PSDB. O seu vice, Rodrigo Garcia, agora lançado para concorrer o governo do estado, assume o cargo.

Nós, do PSDB e do União Brasil, promovemos e apoiamos a Coligação Rodrigo Garcia Governador e Datena Senador nas Eleições 2022, em outubro. @DatenaOficial @rodrigogarcia_ — União Brasil 44 (@uniaobrasil44) March 24, 2022





