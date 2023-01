PT faz oposição à tentativa de privatização da Sabesp por Tarcísio

Apoie o 247

247 - Deputados estaduais do PT se preparam estão fazendo oposição ao projeto de privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) defendido pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). A informação foi publicada pela coluna de Mônica Bergamo.

No Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), na semana passada, o chefe do Executivo paulista afirmou que espera entregar a empresa à iniciativa privada até o fim de 2024. "Saneamento básico é a bola da vez. Os países, os fundos têm muito interesse em investir no Brasil".

Atualmente, o governo estadual controla Sabesp, mas a companhia tem 49,7% de suas ações negociadas na Bolsa de Valores, tanto em São Paulo como em Nova York (EUA). A empresa atende a 375 municípios e, em 2021, lucrou R$ 2,3 bilhões.

