PT lança Fabiano Contarato como candidato ao governo do Espírito Santo

247 - O PT lançou o senador Fabiano Contarato (ES) como candidato ao governo do Espírito Santo.

"Fico imensamente feliz e animado com a decisão do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo em lançar oficialmente meu nome como pré-candidato a governador, conforme o diretório ampliado acaba de anunciar", afirmou o parlamentar no Twitter.

"Estou à inteira disposição do partido e da população capixaba para construirmos um projeto progressista para nosso querido Estado. Vamos juntos, Espírito Santo! Trabalha e Confia!", acrescentou.



Fico imensamente feliz e animado com a decisão do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo em lançar oficialmente meu nome como pré-candidato a governador, conforme o diretório ampliado acaba de anunciar. pic.twitter.com/qYvzqfCTPv — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) February 20, 2022

Caminharemos combatendo a pobreza, gerando emprego e renda, dando esperança para a juventude, melhorando a Saúde, investindo na Educação, priorizando Segurança e promovendo desenvolvimento sustentável. — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) February 20, 2022

