PT vai formalizar aliança com Freixo para ajudar negociação nacional com PSB, mas Lula deve ter outros palanques no Rio

Agenda do Poder - Os dirigentes do PT fluminense reuniram-se na tarde desta terça-feira, em São Paulo, com o presidente Lula e a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, para discutir as eleições no Rio. Após muita conversa, foi decidido: o PT deve se coligar ao PSB, apoiando a candidatura de Marcelo Freixo ao governo do estado. A formalização da aliança no Rio é necessária para viabilizar a federação partidária nacional, em construção com os socialistas e desejada firmemente pelo PT. O entendimento é de que o Rio não pode ser mais um óbice nesta negociação. Há problemas em excesso: em São Paulo, no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul.

Na coligação com PSB, o PT pleiteia a vaga ao Senado para o presidente da Alerj, André Ceciliano.

A posição formal do PT não será necessariamente a mesma da frente política que as chamadas forças progressistas pretendem construir em apoio a Lula. Houve consenso em torno da necessidade de a candidatura de Lula ser mais ampla do que a posição estrita do partido. Ou seja: Lula deve ter apoios além dos limites da federação. Assim, os articuladores da campanha de Lula no Rio estão liberados para construção de palanques com Eduardo Paes e Felipe Santa Cruz (PSD) e Rodrigo Neves (PDT).

– Vamos iniciar as tratativas neste sentido. Para ampliar a candidatura de Lula no Rio com o apoio de todas as forças progressistas – antecipou o presidente do PT-RJ, João Maurício, à Agenda do Poder.

Participaram do encontro, o presidente da Alerj, André Ceciliano; o vice-presidente nacional Washington Quaquá, o presidente regional João Maurício e o prefeito de Maricá, Fabiano Horta.

