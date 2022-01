Quaquá rebate Freixo e diz que a prioridade do PT no Rio é tomar decisões que sejam boas para a eleição de Lula

Apoie o 247

ICL

Da Agenda do Poder – As declarações do deputado Marcelo Freixo (PSB) de que teria a garantia de apoio do PT a sua candidatura ao Governo do Rio trouxeram espanto e indignação nas lideranças locais do partido. Em postagem nas redes sociais, o vice-presidente nacional da sigla Washington Quaquá recomendou ao pré-candidato pessebista “calma, humildade e canja de galinha”.

Quaquá pondera que “quem teria que dizer que o PT apoia A ou B é a direção nacional do PT’, que ainda não deliberou sobre a situação do Rio.

Em alusão ao suposto apoio de Gleisi Hoffmann a Marcelo Freixo, o líder petista fluminense disse, em entrevista, que a direção nacional é uma instância partidária e não pode ser confundida com o desejo de um de seus integrantes.

PUBLICIDADE

“Nós no Rio temos que ter calma e tomar as decisões que forem melhores para a candidatura presidencial do Lula. Todo o restante é secundário”, escreveu nas redes sociais.

Em conversa com a Agenda do Poder, Quaquá comparou as declarações de Freixo a de um visitante que, durante a visita, recomenda ao anfitrião a troca dos móveis da casa.

PUBLICIDADE

– O camarada chega em sua casa e manda trocar os móveis vermelhos por móveis amarelos. Ora quem deve cuidar da casa é dono. Freixo tem que cuidar do partido dele e nós do PT – afirmou.

As declarações de Freixo, afirmando que a candidatura dele amplia o PT e a de André Ceciliano não aparece com pontuação alguma, foram interpretadas por Quaquá como uma “inacreditável manifestação de arrogância”.

PUBLICIDADE