Registro: Agressor de procuradora é suspenso do cargo e tem salário cortado

Apoie o 247

ICL

247 - O procurador de Registro (SP), Demétrius Oliveira Macedo, foi suspenso do cargo por 30 dias e teve seu salário cortado após espancar sua colega Gabriela Samadello Monteiro de Barros, de acordo com o portal Terra.

Além disso, segundo o portal, o servidor deve ser exonerado ao final do processo administrativo aberto para investigar a agressão.

O anúncio da suspensão e do corte salarial do agressor foi feito no Diário Oficial de Registro nesta terça-feira (21), na portaria nº525/2022. As medidas passaram a valer na mesma data. Confira na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 179, c/c inc. III do art. 180, ambos da Lei Complementar nº 034/2008 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Registro, do servidor efetivo desta Prefeitura Municipal, sob o CPF nº 368.XXX.XXX-70, com prejuízo de seus vencimentos, a partir de 21 de junho de 2022, de conformidade com o Memorando nº 17.049/2022-SEMA – Portaria nº 525/2022"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE