Reverenda trans Alexya Salvador aciona criminalmente Malafaia por ataques transfóbicos

247 - A reverenda trans Alexya Salvador, em conjunto com entidades LGBTQI+, entrou com uma representação criminal no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (13) contra o empresário neopetencostal Silas Malafaia, alegando crime transfóbico.

A peça informa que, “no dia 28 de julho de 2020, o dito pastor publicou em suas redes sociais mensagem que incitava tanto seus seguidores quanto a sociedade brasileira a boicotar a empresa Natura por esta ter feito uma peça publicitária para o dia dos pais com o ator Tammy, homem transexual. Segundo ele, a empresa precisava ser boicotada porque ‘colocar uma mulher para fazer papel de homem no dia dos pais é uma afronta aos valores cristãos”.

