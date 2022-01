Rio: operação com 1.200 policiais ocupa o Jacarezinho

Apoie o 247

247 - O governo do Rio de Janeiro mobiliza no início da manhã desta quarta-feira (19) policiais na favela do Jacarezinho, zona norte da capital, para a operação Cidade Integrada, um projeto que emula as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), criadas em 2008.

A operação tem por objetivo ocupar a comunidade

De acordo com o G1, ainda não há relatos de tiroteios ou prisões. “A situação é de aparente tranquilidade. Já temos o cerco nas imediações. O trânsito nas vias próximas segue fluindo normalmente, e isso é muito importante”, disse o porta-voz da PM, tenente-coronel Ivan Blaz.

Já na terça-feira (18), moradores do Jacarezinho relatavam temor por possíveis confrontos com traficantes com a chegada da polícia. Eles disseram que a ordem dos policiais é que todos fiquem em casa e tranquem bem suas portas.

“Damos início a um grande processo de transformação das comunidades do Estado do Rio. Foram meses elaborando um programa que mude a vida da população levando dignidade e oportunidade. As operações de hoje são apenas o começo dessa mudança que vai muito além da segurança”, escreveu o governador do estado, Cláudio Castro (PL), no Twitter na manhã desta quarta-feira.

Uma operação com 1.200 policiais é realizada nesta quarta (19) com objetivo de ocupar favelas do Rio de Janeiro. A ação faz parte do projeto ‘Cidade Integrada’, que busca promover a ocupação social em comunidades.



➡ Veja na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLpLU9 pic.twitter.com/dWmrNVUhfM — GloboNews (@GloboNews) January 19, 2022

