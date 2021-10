Rodrigo Neves, que deve disputar o governo do Rio pelo PDT, sinaliza apoio a Lula em 2022

Ex-prefeito de Niterói, do mesmo partido de Ciro Gomes, felicita o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos 76 anos, publica foto de ambos em 2001 e pede que Lula tenha serenidade para enfrentar "perseguições implacáveis" na defesa do Brasil e dos brasileiros edit

247 – O ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, do PDT, que deve disputar o governo do Rio de Janeiro em 2022, fez um gesto político de grande importância nesta quarta-feira, ao felicitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelos 76 anos, desejando que "Deus lhe conceda sempre saúde e serenidade para enfrentar perseguições implacáveis e mantê-lo firme na defesa do Brasil e das famílias brasileiras".

No tweet, Rodrigo Neves postou uma foto de ambos em 2001, quando estiveram juntos antes da primeira vitória de Lula para a presidência, no ano seguinte. O gesto tem grande peso político porque Rodrigo Neves é um dos principais quadros do PDT, cujo presidenciável Ciro Gomes tem feito ataques reiterados a Lula. Ao contrário de Ciro, Rodrigo Neves é um defensor do ex-presidente Lula e pode ter sinalizado, com este tweet, um eventual apoio a ele em 2022, abrindo uma dissidência importante no PDT. Neves também governou Niterói por dois mandatos e elegeu seu sucessor Axel Grael em 2020. Confira seu tweet:

Feliz aniversário Presidente @LulaOficial , que Deus lhe conceda sempre saúde e serenidade para enfrentar perseguições implacáveis e mantê-lo firme na defesa do Brasil e das famílias brasileiras! (a foto é de reunião em 2001 de lançamento da pré-candidatura vitoriosa de 2002) pic.twitter.com/CgXiu1TWJz October 27, 2021