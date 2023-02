Rogério Correia apresenta requerimento para que cartão de vacinação de Bolsonaro seja apresentado ao Congresso

O deputado do PT-MG teve a iniciativa após a Controladoria-Geral da União informar que o ex-ocupante do Planalto se vacinou contra o coronavírus edit

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) apresentou um requerimento para que a Secretaria-Geral da Presidência da República disponibilize informações sobre o cartão de vacinação usado por Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar teve a iniciativa após a Controladoria-Geral da União (CGU) informar que o ex-ocupante do Planalto se vacinou contra o coronavírus.

De acordo com o documento, "ao invés de trabalhar com todos os esforços para imunizar a totalidade da população brasileira, impedindo maiores avanços da doença e morte de milhares de brasileiros, o Presidente Jair Bolsonaro prefere ir a público questionar a necessidade de vacinação e atacar as vacinas e esforços científicos nesse sentido".

O parlamentar também se pronunciou em rede social. "Sabe quem vacinou? O genocida Bolsonaro. É o que revelou agora a quebra do sigilo. Ele incentivou o uso da cloroquina, fez propaganda negacionista, e causou a morte de mais de 700 mil brasileiros! Por isto não respondeu meu requerimento de informação. Covarde e mentiroso!", escreveu no Twitter.

Sabe quem vacinou? O genocida Bolsonaro. É o que revelou agora a quebra do sigilo. Ele incentivou o uso da cloroquina, fez propaganda negacionista, e causou a morte de mais de 700 mil brasileiros! Por isto não respondeu meu requerimento de informação. Covarde e mentiroso! — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) February 17, 2023

Enviar mensagem para Aquiles

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.