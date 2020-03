Romeu Zema desrespeita mulheres e diz que violência contra elas é “instinto natural”

Revista Fórum - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), disse na segunda-feira (9) que a violência contra a mulher é um “instinto natural do ser humano”. A declaração foi feita durante o lançamento do programa MG Mulher, que contará com um aplicativo de suporte às vítimas de violência doméstica.

“Nós temos que ter ferramentas que inibam isso que a gente poderia até chamar meio que de um instinto natural do ser humano. Estamos, no meu entender, nós, aqui do Ocidente, bem à frente daqueles países, principalmente daqueles onde a religião muculmana prevalece e onde as mulheres ainda são quase que consideradas cidadãs de segunda categoria. Mas, apesar de estarmos à frente, isso não nos tira a responsabilidade de avançarmos mais ainda”, declarou o chefe do Executivo mineiro.

Continue lendo na Revista Fórum.