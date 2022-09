Rosângela Moro recebe doação de empresário bolsonarista

Apoie o 247

ICL

247 - “A advogada Rosângela Moro, casada com o ex-juiz Sergio Moro, recebeu uma doação de R$ 50 mil do empresário Salim Mattar, presidente da Localiza e ex-secretário de Desestatização do governo Bolsonaro”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

>>> Revista revela a verdadeira razão da desistência de Moro: a esposa Rosângela queria mais dinheiro

“Mattar é o maior doador da eleição e repassou mais de R$ 3 milhões para candidatos. Ele faz parte de um grupo de apoiadores fiéis ao bolsonarismo entre o empresariado”, informa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.