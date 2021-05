Samia questiona reunião da Pfizer com Carlos Bolsonaro, que não tem cargo no governo

247 - A deputada federal Samia Bomfim (PSOL-SP) questionou se o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) tem capacidade técnica para fazer negociações com representantes da Pfizer, após o gerente-geral da farmacêutica norte-americana na América Latina, Carlos Murillo, afirmar, nesta quinta-feira (13), na CPI da Covid, que o parlamentar participou de uma reunião com representantes da multinacional no Palácio do Planalto.

"Carlos Bolsonaro é médico, enfermeiro ou pesquisador? É autoridade em saúde? É deputado, senador ou ministro? Entende minimamente o que é uma vacina? Então o que ele estava fazendo reunindo com a Pfizer sobre a compra da vacina? Foi verificar se haviam chips comunistas nas doses?", escreveu a parlamentar no Twitter.

"O depoimento do representante da Pfizer à CPI da Covid é a comprovação de que o governo Bolsonaro agiu para travar a imunização do povo brasileiro enquanto já passávamos dos 100 mil mortos. A responsabilização precisa ser rigorosa. O impeachment é o mínimo que o Brasil espera", acrescentou.

Em consequência da revelação do gerente-geral da Pfizer, aumentou nas redes sociais a campanha virtual #CarluxonaCPI, para que o parlamentar compareça na CPI.

