Sociedade cobra “Carluxo na CPI” após revelação de que filho de Bolsonaro participou de reunião sobre vacinas

247 - Cresce nas redes sociais a campanha virtual #CarluxonaCPI, mobilizada por parlamentares, jornalistas e pela sociedade em geral, depois da revelação nesta quinta-feira (13), durante sessão da CPI da Covid, de que o vereador Carlos Bolsonaro participou de uma reunião da Pfizer para tratar da compra da vacina pelo Brasil.

Vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) questionou mais cedo: “Por que um vereador participou dessa reunião?”. O senador Humberto Costa (PT-PE), integrante da comissão, protestou: “É preciso saber por que o vereador Carlos Bolsonaro participou de reunião para acertar um contrato bilionário com a Pfizer. O Estado brasileiro não pode ser tratado como quintal de família”.

“Carlos Bolsonaro é médico, enfermeiro ou pesquisador? É autoridade em saúde? É deputado, senador ou ministro? Entende minimamente o que é uma vacina? Então o que ele estava fazendo reunindo com a Pfizer sobre a compra da vacina? Foi verificar se haviam chips comunistas nas doses?”, questionou a deputada Sâmia Bomfim (PSOL-SP). Os deputados Paulo Teixeira (PT-SP) e Marcelo Freixo (PSOL-RJ) também defenderam a convocação do filho do presidente à CPI.

Assista ao momento em que o gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo, dá a informação sobre Carlos Bolsonaro e confira algumas reações no Twitter:

Na #CPIdaCovid, o representante da Pfizer, Carlos Murillo, afirmou que uma reunião sobre vacinas teve a participação de @carlosbolsonaro, vereador do Rio de Janeiro.



🎥 @SamPancher pic.twitter.com/tPT7Il6f7C — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) May 13, 2021

Convoca o Carlos Bolsonaro pra depor na CPI — Leonardo (@Sonny_Ericsson1) May 13, 2021

A CPI precisa agora apenas convocar Carlos Bolsonaro para testemunhar.



Afinal, o que fazia um vereador pelo RJ metido em negociações em Brasília para compra de vacina pelo Governo Federal? May 13, 2021

O que um vereador do Rio de Janeiro estava fazendo na reunião da Pfizer em Brasília? Carlos Bolsonaro precisa ser chamado para a CPI da Covid! — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) May 13, 2021

É preciso saber por que o vereador Carlos Bolsonaro participou de reunião para acertar um contrato bilionário com a Pfizer. O Estado brasileiro não pode ser tratado como quintal de família. Já deu. Isso explica o porquê de tanto tumulto e tanta agressão a CPI e seus membros. — Humberto Costa (@senadorhumberto) May 13, 2021

Ao perguntar ao presidente da Pfizer se Carlos Bolsonaro estava em uma das reuniões da empresa, Renan Calheiros procurava uma coisa: motivo para convocar o vereador à CPI.



Hoje conseguiu. — João G. Alvarenga #UsePFF2 (@joaooalvarenga) May 13, 2021

Isso, muito provavelmente, gerará em breve uma convocação de Carlos Bolsonaro para depor na CPI como testemunha. — Ricardo Corrêa (@ricardocorrea) May 13, 2021

O Brasil quer #CarluxonaCPI — Tico Santa Cruz Vacina Para Todos! (@Ticostacruz) May 13, 2021

