São Paulo antecipa feriados, muda rodízio de veículos e anuncia criação de mais 640 leitos

247 - O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), anunciou nesta quinta-feira (18) uma série de medidas para elevar o índice de isolamento social na capital e, com isso, reforçar as medidas de combate à pandemia de Covid-19.

Covas anunciou a antecipação de cinco feriados que, aliados aos finais de semana, farão com que a cidade permaneça sem dias úteis por dez dias. "Antecipamos para o dia 29, 30 e 31 de março e dia 1º de abril, juntando inclusive com o feriado nacional que temos dia 2, Sexta-feira Santa. Então temos um prazo que vai do dia 26 até o dia 4 de abril sem dia útil para poder exatamente forçar a cidade de São Paulo a parar. A cidade que nunca parou, a cidade que trabalha, a cidade que é a soma dos esforços de vários imigrantes precisa parar para que a gente não tenha mais casos como esse de pessoa que não consegue ser atendida e que vem a óbito por falta de atendimento".

Serão antecipados:

Dois feriados municipais de 202: Corpus Christi (3 de junho) e Dia da Consciência Negra (20 de novembro); Três feriados municipais de 2022: fundação de São Paulo (25 de janeiro), Corpus Christi (16 de junho) e Dia da Consciência Negra (20 de novembro).

Está em discussão a antecipação do feriado estadual da Revolução Constitucionalista (9 de julho).

Sobre o rodízio, os horários de 7h às 10h e das 17h às 20h serão de livre circulação. Das 20h às 5h, carros, de acordo com os números finais de cada placa, estarão proibidos de circular em determinados dias da semana:

Placas finais 1 e 2: das 20h de segunda às 5h de terça

Placas finais 3 e 4: das 20h de terça às 5h de quarta

Placas finais 5 e 6: das 20h de quarta às 5h de quinta

Placas finais 7 e 8: das 20h de quinta às 5h de sexta

Placas finais 9 e 0: das 20h de sexta às 5h de sábado

Segundo Covas, a prática é "para que as pessoas possam ter a opção do carro e não depender do transporte público". Medida passa a valer a partir de segunda-feira (22).

Após a capital paulista registrar a primeira morte de um paciente com Covid-19 que não conseguiu vaga em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), na zona Leste da cidade, Covas anunciou a criação de mais 640 leitos.

