São Paulo: nova pesquisa mostra Covas à frente, França em segundo e Tatto e Boulos empatados em terceiro

247 - Nova pesquisa sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo realizada pela Badra Comunicação mostrou o atual prefeito da capital paulista, Bruno Covas (PSDB), na primeira posição, seguido por Márcio França (PSB), ex-vice governador de Geraldo Alckmin (PSDB), e por Jilmar Tatto (PT) e Guilherme Boulos, que empatam tecnicamente.

A pesquisa foi feita com uma amostra de 2400 pessoas de todas as regiões de São Paulo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Covas aparece com 32,3% dos votos, França com 15,5%, Tatto com 7,5% e Boulos com 6,5%. Por outro lado, Covas também lidera o ranking de quem os eleitores “não votariam de jeito nenhum”, com 22,4%. O segundo mais rejeitado é Tatto com 9,1%, seguido por Joice Hasselmann com 9,0% e Boulos com 8,0%. França aparece com 5,8%.

No segundo turno, Covas venceria França por 41,0% a 37,3%, com 18,6% nulos. Entre Covas e Boulos, o tucano receberia 49% dos votos contra 23,8% do psolista. O número dos que não votariam em nenhum aumenta para 24%. E entre o Tatto e Covas, o petista receberia 23,2% contra 50,3% de Covas, pois parte dos votos nulos estimulados no segundo cenário iriam contra o PT.

Na votação espontânea, Covas aparece com 10,7% e é seguido por França (4,9%), Haddad (2,6%), Lula (2,2%), Boulos (1,9%), Marta Suplicy (1,5%), Jair Bolsonaro (1,2%), João Doria (1,2%), Celso Russomanno (1,2%) e Jilmar Tatto (1%).

