São Paulo quebra marca de 600 óbitos diários por Covid-19 e média nacional baterá novo recorde

247 - O Brasil vive o pior momento da pandemia. O estado de de São Paulo ultrapassou a marca das 600 mortes diárias por Covid-19 e bateu um novo recorde. Foram registrados 679 óbitos por causa da doença nas últimas 24 horas. A informação é da jornalista Mõnica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

O recorde anterior tinha sido na sexta (12), com 521 mortes. A escalada de casos tem sido assustadora. No mês passado, o número ficava abaixo das 400 vítimas fatais. Os números chocam quando comparados aos do ano passado: no dia 20 de agosto de 2020, exatamente 679 pessoas morreram –mas em todo o Brasil.

A jornalista explica que, só em São Paulo estão morrendo hoje diariamente um número de pessoas equivalente ao de todo o país no ano passado.

Ao mesmo tempo, o Governo Federal segue negligenciado a população. O médico cardiologista Marcelo Queiroga, que foi confirmado por Jair Bolsonaro para substituir o general Eduardo Pazuello no comando do Ministério da Saúde, afirmou, nesta terça-feira (16), que a atual política de saúde "é do governo de Jair Bolsonaro”, e que compete à pasta apenas executar as ações.

