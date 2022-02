Sem acerto com PSB, de Freixo, PT pode lançar Ceciliano ao governo do RJ

Apoie o 247

247 - O PT prepara candidato próprio ao governo do Rio de Janeiro, após as tratativas para federação partidária com o PSB esfriarem, informa reportagem da Crusoé. O candidato petista para o governo estadual deve ser o atual presidente da Assembleia Legislativa carioca, deputado André Ceciliano (PT).

Segundo o autor da reportagem, Paulo Cappelli, o PT já contratou o marqueteiro Edson Barbosa, que trabalhou na campanha de Lenin Moreno à presidência do Equador em 2017, para fazer a campanha.

“Se oficializado, o movimento selará no estado o rompimento do PT com o PSB, que pretende lançar Marcelo Freixo ao governo. E aumenta ainda mais o afastamento de Ceciliano com o até outrora aliado Cláudio Castro, do PL, atual governador e pré-candidato à reeleição”, destaca Cappelli.

