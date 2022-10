Senador eleito por Minas, Cleitinho posta vídeo sobre falso satanista pró-Lula e ainda não foi punido por Alexandre de Moraes

Apoie o 247

ICL

247 - Senador eleito por Minas Gerais, Cleitinho (PSC), apoiador de Jair Bolsonaro (PL), compartilhou nas redes sociais um vídeo manipulador e falso no qual um ator intitulado como "Vicky Vanilla" se passa por um satanista apoiador do ex-presidente Lula (PT). Até o momento, Cleitinho não foi punido por fake news pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que prometeu ser implacável contra fake news durante as eleições deste ano.

Cleitinho usa um dos vídeos de Vanilla para incentivar os "cristãos" que não votaram no primeiro turno da eleição presidencial a saírem de casa no segundo turno e votarem em Bolsonaro.

>>> "Satanista do tiktok" que pediu votos para Lula é pego na mentira após ser desmascarado atacando o petista

"Cristão, se levanta, não fica em cima do muro, a gente precisa agora se levantar. O Estado é laico mas mais de 90% da população é cristã. Para fazer com cristão vocês vão ter que passar por cima de mim. Então, gente, viraliza esse vídeo no WhatsApp, chama aquela pessoa que está em dúvida, que para presidente é o Bolsonaro", diz Cleitinho.

Internautas resgataram um vídeo de Vanilla que desmascara seu personagem satanista e petista. Nas imagens ele aparece disseminando fake news contra Lula, dizendo que daria tiro em bandido e chamando o ex-presidente de "nazista".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.