Tarcisio recua e decide participar da reunião de governadores contra o terrorismo bolsonarista

247 - O governador Tarcísio de Freitas participa às 18h nesta segunda-feira (9) da reunião dos 27 governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto. O reunião vai acontecer para discutir as medidas do governo federal e dos executivos estaduais para evitar e punir os responsáveis por atos de terrorismo cometidos por bolsonaristas em Brasília (DF) e em outros estados.

Antes, às 15h, o chefe do Executivo paulista vai ter encontros com representantes do Tribunal Regional Federal (TRF), do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Ministério Público do Estado de SP e da Procuradoria-Geral do Estado no Palácio dos Bandeirantes.

Participam do encontro os secretários Guilherme Derrite (Segurança Pública), Fábio Prieto (Justiça e Cidadania) e Arthur Lima (Casa Civil).

