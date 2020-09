'Te visitaram?', pergunta Bolsonaro a Crivella horas após operação no Rio

Jair Bolsonaro encontrou Marcelo Crivella (Republicanos), horas após o prefeito do Rio ter sido alvo de busca e apreensão da Polícia Civil e do Ministério Público (MP-RJ). "Te visitaram?", perguntou Bolsonaro edit

247 - Jair Bolsonaro encontrou Marcelo Crivella (Republicanos), horas após o prefeito do Rio ter sido alvo de busca e apreensão da Polícia Civil e do Ministério Público (MP-RJ). "Te visitaram?", perguntou Bolsonaro ao apertar a mão do prefeito, nesta quinta-feira (10), onde participou da formatura de três mil sargentos da Marinha.

Crivella, balançando a cabeça, respondeu que as operações estão "virando moda" no Rio. A informação foi publicada na coluna de Guilherme Amado, de Época.

Bolsonaro estava acompanhado de Cláudio Castro, governador em exercício, que voou de Brasília ao Rio no avião presidencial.

Uma operação da Polícia Civil e do MP-RJ fez buscas, nesta quinta-feira (10), na prefeitura da capital fluminense. Agentes investigam um suposto esquema de corrupção na administração municipal.

Policiais foram ao Centro Administrativo, na Cidade Nova; no prédio onde mora o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), na Barra da Tijuca; e no Palácio da Cidade, em Botafogo.

