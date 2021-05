"Toda favela é uma Faixa de Gaza", diz André Constantine

247 - Ativista do movimento de favelas, André Constantine comentou na TV 247 a execução de duas pessoas a tiros pela Polícia Militar em uma rua movimentada, que dá acesso à Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Além do assassinato, policiais militares ignoraram o processo de perícida da cena do crime e retiraram um dos corpos do local. Segundo o militante, cenas como essa são comuns em territórios de favela.

Constantine rebateu afirmações de que a população de favela não se mobiliza diante de casos deste tipo e destacou a dificuldade de protestar nas comunidades. “A favela sempre protestou, mas de forma espontânea. Os atos da favela são esses atos espontâneos, ali na hora. A polícia executa jovem lá, a favela se mobiliza de forma espontânea e vai para cima. Isso sempre ocorreu. Agora, se você for lá na Cidade de Deus puxar um ato para semana que vem, ele já vai ser bem menor. Então a favela se mobiliza, mas de forma espontânea, no calor do fato. O morro sempre desceu. A favela sempre fez isso e vai continuar fazendo”.

Falta para a favela, segundo o ativista, “uma organização maior para sair desse campo reativo, isso demonstra que estamos perdendo a batalha. Nós temos que nos mobilizar para evitar novas chacinas e novas execuções”.

Constantine comparou a situação das favelas brasileiras ao massacre promovido por Israel contra o povo palestino na Faixa de Gaza . “A favela nunca dormiu. É porque é difícil aqui dentro, é difícil protestar aqui dentro, as pessoas têm medo da represália dos policiais, mas na hora da emoção a galera desce, a galera vai com pau, pedra. São os palestinos brasileiros nas nossas ‘Faixas’ de Gaza, é isso que acontece. Toda favela é uma Faixa de Gaza, e nós somos os palestinos brasileiros lutando contra esse gigante que é o Estado burguês, que insiste em nos massacrar. Mas a favela está aqui resistindo, e vamos continuar resistindo”.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.