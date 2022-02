Total de mortos vai a 137 em Petrópolis; há 200 desaparecidos e 967 desabrigados

Apoie o 247

247 - As tentativas de encontrar sobreviventes e resgatar corpos de vítimas da chuva em Petrópolis seguem neste sábado (19). É o quinto dia de buscas ligadas à tragédia, que até a manhã deste sábado (19) deixou 137 mortos, mais de 200 desaparecidos e 967 pessoas desabrigadas. A reportagem é do portal G1.

As equipes do Corpo de Bombeiros se dividem em três áreas principais — os setores Alfa, Bravo e Charlie, que abrangem regiões como o Morro da Oficina, a Rua Teresa, o Alto da Serra, a Chácara Flora, a Vila Felipe, Caxambu e localidades vizinhas. O posto de Comando Central está localizado no 15º Grupamento de Petrópolis.

Durante a sexta-feira, a população do município temeu que novos deslizamentos pudessem acontecer. Isso porque voltou a chover forte na cidade no início da noite. Sirenes no primeiro distrito foram acionadas, mas por volta das 21h30 a chuva deu uma trégua.

Para este sábado, a previsão é de que chova ao longo dia. O Climatempo tempo prevê que o dia deve ser de sol, com muitas nuvens e com períodos nublados, com chuva a qualquer hora. O volume de precipitação pode chegar a 22 milímetros ao longo do dia.

