UTIs do Rio voltam a encher com variante Delta e maioria dos pacientes não se vacinaram ou recusaram imunização

247 - Com quase 70% da população não completamente imunizada contra o novo coronavírus no Brasil e com o surto da variante Delta da Covid-19, o país pode ter uma perpetuação da pandemia, mostra reportagem do jornal O Globo.

“São as pessoas que se recusam a se vacinar e, com isso, expõem a si mesmas e à sociedade a um risco que poderia ser evitado. Elas lotam as UTIs e desesperam os médicos”, diz a reportagem.

O epicentro da variante Delta é no Rio de Janeiro. Ana Helena Barbosa da Silva, coordenadora médica da Terapia Intensiva do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, a maior UTI de Covid-19 do Brasil, no Rio, afirmou que 70% dos internados têm menos de 60 anos e a maioria não foi vacinada. A cepa em ascensão é cerca de 60% mais transmissível.

“É muito desgastante. A gente não aguenta mais ver gente morrer. Estamos exaustos. A Covid-19 pode ser controlada com vacinas. E há quem se recuse a ser imunizado, essas pessoas prolongam a pandemia, perpetuam a desgraça”, destacou.

Na semana passada, o secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, disse que 95% dos internados no município são pessoas que não se vacinaram e apenas cerca de 5% dos internados tomaram ao menos a primeira dose.

