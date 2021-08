Variante Delta da Covid-19 já é predominante no Rio

A variante Delta do novo coronavírus já predomina entre as amostras analisadas no Rio de Janeiro, correspondendo a 66% das unidades coletadas na capital e a 60% no estado, segundo boletim da Secretaria Estadual de Saúde edit

Há cerca de duas semanas atrás, as porcentagens eram de 45% no município e 26% no estado.

A mutação foi identificada primeiramente na Índia. No Rio, o primeiro caso foi detectado em junho nas cidades de Seropédica e São João de Meriti. Atualmente, ela está presente em ao menos 67 municípios das nove regiões do estado.

