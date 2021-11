Vereador de SP é denunciado por injúria racial contra criança de dois anos: “pretinha feia e fedida”

Mulher expôs conversa que teria mantido com vereador após postagem de foto da criança com a filha do parlamentar nas redes socias edit

247- O vereador de Planalto (SP) e vice-presidente da Câmara de Vereadores, Gercimar Maximiliano de Mattos (Solidariedade), também conhecido como Gerson do Bar, passou a ser investigado pela Polícia Civil após a mãe de uma menina de 2 anos denunciá-lo na delegacia alegando que o parlamentar escreveu mensagens ofensivas contra a criança, que é negra.

A criança, que frequenta a mesma creche da filha do vereador, foi alvo de ofensas racista após a publicação de uma foto nas redes sociais. Gerson passou a enviar mensagens para a mãe da menina, Caroline Vilela, através do Whats App, chamando a criança de “pretinha feia e fedida”.

Nas mensagens Gerson encoraja Caroline a fazer a denúncia alegando que “ela não é ninguém” e que ele é um “vereador respeitado” e, por este motivo, a denúncia “não iria dar em nada''.

De acordo com reportagem do G1, o vereador negou que tenha feito ameaças ofensivas à criança de apenas dois anos e à mãe dela. No entanto, a câmara municipal de Planalto criou uma comissão processante para investigar a quebra de decoro do parlamentar.

A Polícia Civil de São José do Rio Preto (SP) instaurou inquérito para investigar se o parlamentar cometeu crime de injúria racial. Carolaine já prestou depoimento, mas Gercimar deve ser ouvido nos próximos dias. Os celulares dos dois devem ser periciados.

Veja os prints:

