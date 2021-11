Vereadora que agrediu colega de partido em SP pode ter o mandato cassado (vídeo)

Versão de Janaína de que agiu em legítima defesa não foi bem aceita entre os parlamentares. Lideranças criticaram parlamentar por ter agredido colega de 60 anos. Agressões entre as vereadoras Cris Monteiro e Janaína Lima teriam sido motivadas pelo tempo de fala ao microfone edit

247 - Líderes da Câmara Municipal de São Paulo podem pedir a cassação do mandato da vereadora Janaína Lima (Novo) por causa das agressões à colega de partido, a vereadora Cris Monteiro, nesta quarta-feira (10), durante a votação do projeto de Reforma da Previdência de São Paulo. (veja vídeo no final da reportagem).

De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, as lideranças vão alegar que Janaína agrediu uma idosa - Cris Monteiro tem 60 anos e Janaína 37 anos - fisicamente mais frágil que ela.

Demonstrando extrema frieza, Janaína discursou no plenário na sequência dos ataques, enquanto Cris, demonstrando abalo físico e emocional, pediu socorro.

Ainda de acordo com a reportagem, a versão de Janaína de que disse ter agido em legítima defesa, não foi bem recebida entre os parlamentares.

A briga teria sido motivada por conta do tempo de fala ao microfone durante a sessão desta quarta, que aprovou as mudanças da Previdência municipal.

O partido Novo, em nota à imprensa nesta quinta-feira, 11, informou que suspendeu a filiação das vereadoras.

Assista ao vídeo:

Briga no plenário da Câmara de São Paulo entre as vereadoras do NOVO Janaína Lima e Cris Monteiro. pic.twitter.com/Cto8tEHEOe — Liberdade Direita LDR (@liberdadeldrbr) November 11, 2021

