Vídeo demonstra que ‘motociata’ de Bolsonaro reuniu 6.253 motociclistas e não 1 milhão

247 - Um vídeo que viralizou nas redes sociais comprova que, ao contrário do que informou os organizadores do evento, a “motociada”, que reuniu extremistas de motoclubes de São Paulo em apoio a Jair Bolsonaro no último sábado, não reuniu 1 milhão de pessoas.

Na contagem, o vídeo aponta que o evento de extrema direita reuniu 6.253 motos, número muito menor do que o divulgado.

A Polícia Militar chegou a informar que 12 mil pessoas participaram da ação.

Multa

Bolsonaro foi multado pelo governador João Doria (PSDB-SP) por não usar máscara de proteção contra a covid-19 durante sua passagem por São Paulo.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, presentes no trajeto, também foram autuados.

Alguém disse 1 milhão e 300 mil motos? ou 800 mil? ou .........

Errou feio! foram 6253 motos.

Acompanhe a contagem oficial pic.twitter.com/mjjeHn7fui — Nicolas Kasprzak 💉 #6 meses de vacinado (@nicolaskasprzak) June 15, 2021





