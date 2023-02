(Vídeo) Lula promete ações para ajudar na reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas em SP

O presidente também garantiu que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, comandado por Waldez Góes, ajudará os municípios paulistas edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu que vai garantir dinheiro para a reconstrução das cidades afetadas pelas chuvas no litoral do estado de São Paulo. O temporal devastador que atingiu o Litoral Norte de São Paulo deixou 36 mortos (35 em São Sebastião e um em Ubatuba).

"Aos poucos o Brasil vai se aprimorando e a Defesa Civil passa a ser uma coisa extremamente importante", disse o ocupante do Planalto em São Sebastião. Lula estava de folga na Bahia, mas viajou a São Paulo para visitar os municípios atingidos.

O chefe do Executivo federal garantiu que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, comandado por Waldez Góes, ajudará os municípios paulistas. "O Waldez não pode dizer que não tem recurso... o povo tem recurso pra ajudar São Sebastiao".

As chuvas persistentes causaram bloqueio de estradas, queda de barreiras, inundações, deslizamentos, desabamentos e afetaram o abastecimento de água e energia.

O Ministério da Saúde enviará kits com medicamentos e outros insumos para a região do litoral norte de São Paulo. De acordo com o governo federal, os kits de apoio contêm 25 tipos de remédios e 13 diferentes insumos para populações em situação de emergência. Os kits atendem cerca de 4,5 mil pessoas durante um mês, disse a pasta.

O Ministério da Integração reconheceu o estado de calamidade pública em São Sebastião (SP).

Presidente Lula e o governador de SP, Tarcísio de Freitas, dão atualizações sobre a situação no Litoral Norte de São Paulo, atingido por tempestades devastadoras pic.twitter.com/UBpwrOGWkb — Brasil 247 (@brasil247) February 20, 2023

