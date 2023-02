Lula e ministros sobrevoam áreas afetadas pelas chuvas no litoral de São Paulo (vídeos)

Lula também manteve reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e autoridades locais para definir o plano de ação que será implementado nas áreas afetadas edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, nesta terça-feira (20), juntamente com sete ministros, um sobrevoo pelos municípios do litoral norte de São Paulo que foram seriamente atingidos pelas fortes chuvas registradas na região durante o final de semana.

No final da manhã, após a vistoria, Lula participou de uma reunião com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e autoridades locais para definir o plano de ações que será implementado nas áreas afetadas.

A reunião será realizada no Teatro Municipal de São Sebastião, atual sede do gabinete de gerenciamento das ações de resgate e salvamento de vítimas no litoral norte paulista. At´pe momento, chega a 36 o número de mortes provocadas pelas enchentes e deslizamentos na região, 35 apenas em São Sebastião, e ao menos 40 pessoas estão desaparecidas.

