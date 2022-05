(Vídeo) Policial civil morto por militares da Marinha é colocado em van

Apoie o 247

247 - Um vídeo flagrou o momento em que o policial civil Renato Couto, 41 anos, morto por três policiais da Marinha, na última sexta-feira (13), foi colocado em uma van próximo à Praça da Bandeira, na Região Central do Rio. As imagens teriam sido gravadas também na sexta. O corpo do perito papiloscopista foi encontrado na manhã dessa segunda-feira (16) em uma das margens do Rio Guandu, na altura de Japeri, na Baixada Fluminense.

O Instituto Médico-Legal (IML) informou que ele não estava em óbito ao ser jogado nas águas. De acordo com o jornal Extra, a perícia no cadáver apontou que o policial morreu por hemorragia decorrente dos tiros e por asfixia mecânica provocada pelo afogamento.

Segundo a polícia, o papiloscopista, que servia ao Instituto de Identificação Félix Pacheco, foi morto após uma discussão em um ferro-velho na Zona Norte do Rio. A van utilizada no crime pertence à Marinha.

Mendonça era esperado para um plantão no Félix Pacheco neste sábado (14). Investigadores rastrearam o celular dele e descobriram que o perito teve uma briga com Lourival Ferreira de Lima, dono do ferro-velho, na Mangueira.

Segundo as investigações, o papiloscopista fazia uma obra na Praça da Bandeira e foi vítima de furtos, registrados em delegacia. Na sexta de manhã, Renato achou pertences dele no ferro-velho de Lourival e fez um acordo de ressarcimento. Ao retornar ao ferro-velho, Renato foi vítima de uma emboscada armada por Lourival, que chamou o filho, Bruno Santos de Lima, sargento da Marinha, e dois colegas - o cabo Daris Fidelis Motta e o terceiro-sargento Manoel Vitor Silva Soares.

Os quatro tentaram colocar Renato à força numa van da Marinha. O perito foi baleado por Bruno na perna e na barriga.

Lourival, o filho dele, Bruno, e os outros dois militares foram presos.

A Marinha disse que instaurou um inquérito com o objetivo de investigar o crime.

Policial morto por membros da Marinha é colocado em van no Rio. Crime está sendo investigado pic.twitter.com/NmJOUF77BI

